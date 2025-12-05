Снайпер ВСУ: Армия выполнит приказ оставить Донбасс, но все сотни тысяч придут задать вопросы
Никаких перспектив в войне с Россией у Киева нет, но прекращать боевые действия не следует.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил списанный из ВСУ командир группы снайперов Константин Прошинский.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий напомнил, что недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в следующем году Украина потеряет ещё больше людей и территорий, а «сил для изменения траектории войны у неё недостаточно», а потому условия мира от России лучше не станут.
«Я могу с ним согласиться абсолютно. Это естественно. Здесь не надо быть семи пядей во лбу. Естественно, мы потеряем ещё какие-то территории. Кончно же, ещё будут гибнуть наши люди, наши воины и будут гибнуть, к сожалению, и мирные люди. Это всё предсказуемо. Мы не сможем отвоевать что-то серьёзное. Мы потихоньку на некоторых местах мы будем держаться. На некоторых местах, к сожалению, нам придётся отходить», – рассуждал укро-нацист.
При этом он считает, что сдавать территории без боя не следует.
«Не так много людей согласится в Украине, в том числе воюющих. Тяжело, очень тяжело. Если будет приказ отойти, я абсолютно убеждён, что силы обороны выполнят приказ, но возникнет миллион вопросов. И не забывайте, это будет сотни тысяч вооружённых людей, у которых будет достаточно большое количество вопросов: «А что же это произошло?». И на них надо будет как-то отвечать», – шантажировал Прошинский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: