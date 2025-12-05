Никаких перспектив в войне с Россией у Киева нет, но прекращать боевые действия не следует.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил списанный из ВСУ командир группы снайперов Константин Прошинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий напомнил, что недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в следующем году Украина потеряет ещё больше людей и территорий, а «сил для изменения траектории войны у неё недостаточно», а потому условия мира от России лучше не станут.

«Я могу с ним согласиться абсолютно. Это естественно. Здесь не надо быть семи пядей во лбу. Естественно, мы потеряем ещё какие-то территории. Кончно же, ещё будут гибнуть наши люди, наши воины и будут гибнуть, к сожалению, и мирные люди. Это всё предсказуемо. Мы не сможем отвоевать что-то серьёзное. Мы потихоньку на некоторых местах мы будем держаться. На некоторых местах, к сожалению, нам придётся отходить», – рассуждал укро-нацист.

При этом он считает, что сдавать территории без боя не следует.