Снайпер ВСУ: От НАТО у нас только звания. Хаос и махновщина в армии

Вадим Москаленко.  
03.11.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


За два с половиной года полномасштабных боевых действий всё самое эффективное в ВСУ так и осталось на уровне самоорганизации, однако если в 2022 году этот хаос помог, то сейчас он очень сильно мешает.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За два с половиной года полномасштабных боевых действий всё самое эффективное в ВСУ так...

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«Мы должны признать, что нам недостаточно всего, что нам дают партнёры, плюс непонятные системы руководства. Как ни крути, но мы остались такой же полусовдеповской армией даже за эти 2,5 года войны, мало что меняется в линиях взаимодействия между подразделениями, между различными ветвями командования. …На самом деле, мы никоим образом не соответствуем никаким стандартам НАТО, кроме того, что нас поделили на батальоны-бригады и поменяли звания в армии. К сожалению, это единственная серьёзная реформа», – констатировал Прошинский.

«Мы остались полусовдеповской армией, которая держится на духе воюющих людей. Организация, внутренняя и внешняя коммуникации, вооружения, как отдаются приказы, как они исполняются – всё это, кто был на фронте с первых дней, они могут подтвердить, как был хаос, так он и остаётся.

Но если в начале войны этот хаос родил некую махновщину, и она помогла нам удержать и Киев, и другие наши территории, то после уже скоро трёх лет войны этот хаос уже начинает мешать очень сильно. Поэтому, говорить о стандартах НАТО, которые якобы есть у нас, не совсем верно. Только некоторые внешние признаки», – сокрушался «Дед».

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