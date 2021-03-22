Снайпер ВСУ убил пенсионера на окраине Донецка

22.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинский снайпер застрелил мирного жителя Донецка и прицельным огнём не позволяет подойти к телу эвакуаторам.

Об этом у себя в Telegram написал военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петровский район Донецка, поселок Трудовские, снайпер ВСУ убил мирного жителя, пенсионера, которому было 71 год.

Тело не могут вывезти, ВСУ продолжают вести прицельный огонь по группам эвакуации», – сообщил военкор.

«Убит в Александровке, ул. Челюскинцев, 28, фамилия Кот. Похоже, что с нулевого бандеровского блокпоста», – уточнил подробности в своём блоге депутат НС ДНР Вячеслав Бердичевский.