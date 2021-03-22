Подпишись на рассылку
22.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Снайпер ВСУ убил пенсионера на окраине Донецка

Новости Украины

Украинский снайпер застрелил мирного жителя Донецка и прицельным огнём не позволяет подойти к телу эвакуаторам.

Об этом у себя в Telegram написал военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Петровский район Донецка, поселок Трудовские, снайпер ВСУ убил мирного жителя, пенсионера, которому было 71 год.

Тело не могут вывезти, ВСУ продолжают вести прицельный огонь по группам эвакуации», – сообщил военкор.

«Убит в Александровке, ул. Челюскинцев, 28, фамилия Кот. Похоже, что с нулевого бандеровского блокпоста», – уточнил подробности в своём блоге депутат НС ДНР Вячеслав Бердичевский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть