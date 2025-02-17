Снайпер ВСУ: «Вопросы НАТО и границ 2022 года – изначально не актуальны»
Киев и «западные партнёры» ломают копья вокруг очевидных вопросов, которые Украине всё равно не светят, вроде НАТО и границ 2022 года, тогда как действительно важные моменты остаются в тени.
Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы пошли просто защитить каждый свой город, когда подходили орки к нам. Мы всё равно не верили ни в какие границы 1991 года в то время, когда нам говорили. Мы практики были, на «нуле» постоянно, и мы понимали, что это всё ни о чём. Мы не хотели потерять суверенитет.
Если сейчас спросить – я стою здесь и воюю для того, чтобы ты не погиб, а ты – для того, чтобы я не погиб. У нас трансформация, так как колоссальная усталость физическая, моральная, духовная, волевая. Мы просто хотим помочь друг другу выжить в этой мясорубке…
То, что раньше показывалось – это не гарантии безопасности, это какой-то договор о намерениях – мы хотим мир во всём мире, ни о чём все эти страны, которые участвовали в этих разговорах о гарантиях безопасности. Неизвестно ни одного пункта с нашей стороны.
Понятно, никаких границ 1991 года, понятно, никаких границ 2022 года, это было очевидно ещё два года назад. Понятно, что никакого НАТО, даже если внесли в Конституцию, никого это не волнует. Эти все большие вопросы, понятно, не будут рассматриваться», – разглагольствовал Прошинский.
«Но очень много серьёзных вопросов. С одной стороны, Путин внёс в Конституцию области вместе с Крымом, понятно, что мы не имеем права отдать всю Запорожскую и Херсонскую область, это невозможно.
Огромный вопрос по количеству личного состава ВСУ, вооружений, будет ли оно поставляться после войны, зайдут ли сюда те же миротворцы. Все эти вопросы очень важные, но их никто не обсуждает. Возможно, обсуждает, но мы не знаем», – рассуждал ВСУшник.
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