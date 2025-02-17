Снайпер ВСУ: «Вопросы НАТО и границ 2022 года – изначально не актуальны»

Киев и «западные партнёры» ломают копья вокруг очевидных вопросов, которые Украине всё равно не светят, вроде НАТО и границ 2022 года, тогда как действительно важные моменты остаются в тени.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пошли просто защитить каждый свой город, когда подходили орки к нам. Мы всё равно не верили ни в какие границы 1991 года в то время, когда нам говорили. Мы практики были, на «нуле» постоянно, и мы понимали, что это всё ни о чём. Мы не хотели потерять суверенитет. Если сейчас спросить – я стою здесь и воюю для того, чтобы ты не погиб, а ты – для того, чтобы я не погиб. У нас трансформация, так как колоссальная усталость физическая, моральная, духовная, волевая. Мы просто хотим помочь друг другу выжить в этой мясорубке… То, что раньше показывалось – это не гарантии безопасности, это какой-то договор о намерениях – мы хотим мир во всём мире, ни о чём все эти страны, которые участвовали в этих разговорах о гарантиях безопасности. Неизвестно ни одного пункта с нашей стороны. Понятно, никаких границ 1991 года, понятно, никаких границ 2022 года, это было очевидно ещё два года назад. Понятно, что никакого НАТО, даже если внесли в Конституцию, никого это не волнует. Эти все большие вопросы, понятно, не будут рассматриваться», – разглагольствовал Прошинский.