16.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Снайперы “АТО” сидят на американских грантах

Западные страны отказываются выдавать визы крымчанам, зато делают это в отношении боевиков так называемой “АТО”.

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Бойцы АТО и действующие снайперы каким-то образом получают американские визы. Каким образом, понятно: эти снайперы сидят на американских грантах. Люди, которые стреляют по своим согражданам, делают это все на американские деньги. А потом в ООН рассказывают о проблемах информационного пространства. Цинизм высшей пробы», – сказала Захарова.

Она напомнила, что недавно боевики “АТО” оказались в ООН на мероприятии украинского МИД, посвященного информационной политике. Об этом случае сообщал «ПолитНавигатор».

«Там украинская сторона превзошла саму себя. Приглашенные лица начали запугивать российского представителя, который парировал все антироссийские заходы и пропагандистскую риторику. Ветераны “АТО” говорили недопустимые вещи, включая угрозы физической расправы. Это все было в кулуарах организации, которая призвана поддерживать мир и стабильность», – сказала Захарова, отметив, что ООН открестилась от мероприятия, которое оказалось самодеятельностью украинских дипломатов.