11.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Снайперы ДНР стали кошмаром для ВСУ

Автор проекта «WarGonzo» военкор Семён Пегов разместил у себя в телеграмм-канале видео, на котором хорошо видно, каким образом ВСУшники передвигаются между позициями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как отмечает сам военкор, данные кадры сняты бойцами разведбата «Спарта».

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Донецкие военные в настоящий период соблюдают так называемое «абсолютное перемирие», однако украинские солдаты, наученные снайперским мастерством противника, предпочитают даже в дни тишины перемещаться между позициями бегом.

«Донбасские снайпера сделали из украинских военных неплохих спринтеров», – указывает Пегов.