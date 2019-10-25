Снайперы Майдана дали показания в белорусской прокуратуре

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Граждане Грузии дали показания по делу о массовых расстрелах на Майдане в 2014 году в генеральной прокуратуре Белоруссии.

Об этом у себя в фейсбуке написал адвокат Александр Горошинский, защищающий «беркутовцев» в украинском суде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было исполнено мое ходатайство и как следствие поручение генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи. Были допрошены граждане Грузии, которые принимали участие в событиях на Майдане и были очевидцами организации Саакашвили, Пашинским и Парубием массовых расстрелов правоохранителей, а также гражданских лиц», – говорит Горошинский на видео, размещенном в фейсбуке.

Он утверждает, что данные свидетели готовы дать показания и в Свтошинском суде Киева на процессе над бывшими сотрудниками украинского спецподразделения «Беркут». Сейчас свидетели временно проживают в Белоруссии.

Они были очевидцами применения оружия из консерватории и гостиницы «Украина» специально подготовленными группами наёмников.

«Спустя 5 лет мы не знаем, кто за период с 18 по 20 февраля 14 года расстрелял 210 сотрудников милиции (официальные данные следствия), а также десятки гражданских людей. Ответы на эти вопросы лежат в материалах уголовного производства (по фактам расстрелов сотрудников милиции), которое ГПУ скрывает от общественности перекрываясь законом от 21.02.14 г., которым амнистировали участников протеста по целому ряду уголовных преступлений», – написал Горошинский.

Целью массовых расстрелов, по словам адвоката, был срыв выполнения мирного соглашения, которое 21 февраля 2014 года подписали четвёртый президент Украины Виктор Янукович и представители оппозиции в присутствии европейских дипломатов.

Таким образом, считает Горошинский, организаторы расстрелов планировали силовым путем захватить власть.