Снаряд ВСУ прямым попаданием разнес наблюдательный пункт ФСБ

21.02.2022  13:30 (Мск), Ростов-на-Дону
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

С подконтрольной Киеву территории прилетел снаряд в место несения службы пограничников в Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С подконтрольной Киеву территории прилетел снаряд в место несения службы пограничников в Ростовской области....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что инцидент произошёл на расстоянии 150 метров от границы. Отмечается, что информации о пострадавших нет, на месте работают специалисты.

В телеграм-канале «Майор и генерал» уточняют, что речь идет не о пункте пропуска, а о месте несения нарядов российскими пограничниками.

«По сути – наблюдательный пункт на линии государственной границы. Поэтому и выглядит так своеобразно», – отмечает телеграм-канал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть