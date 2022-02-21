Снаряд ВСУ прямым попаданием разнес наблюдательный пункт ФСБ
С подконтрольной Киеву территории прилетел снаряд в место несения службы пограничников в Ростовской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что инцидент произошёл на расстоянии 150 метров от границы. Отмечается, что информации о пострадавших нет, на месте работают специалисты.
В телеграм-канале «Майор и генерал» уточняют, что речь идет не о пункте пропуска, а о месте несения нарядов российскими пограничниками.
«По сути – наблюдательный пункт на линии государственной границы. Поэтому и выглядит так своеобразно», – отмечает телеграм-канал.
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