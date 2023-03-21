«Снарядный голод не победим даже к концу года» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
21.03.2023 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Европа испытывает острый дефицит необходимого для производства взрывчатки хлопка, тогда как украинский фронт требует всё больше и больше боеприпасов.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа испытывает острый дефицит необходимого для производства взрывчатки хлопка, тогда как украинский фронт требует...

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«Западная пресса пишет, что в Европе не хватает взрывчатых веществ для того, чтобы изготавливать снаряды и передавать их в Украину. Техники много, но возникает главный вопрос – техника же должна чем-то стрелять? И снова все обсуждают снарядный голод, который может каким-то образом повлиять на украинское контрнаступление», — попросил прокомментировать пропагандист.

«Взрывчатые вещества же из чего-то делают? Это производят химические заводы. Насколько я понимаю, основа всего – хлопок, но особый. В СССР, в Туркменистане, Узбекистане, много хлопководов было. Это в том числе и обеспечение текстильной промышленности, но в том числе и военной именно для того, чтобы создать гексоген и такое прочее.

Поэтому нету? Значит, не продают им хлопок. А кто не продаёт? Надо смотреть в тех странах, значит перестали выпускать. Новые посадки хлопка будут, я думаю, в тех странах заказ, и пока его соберут, пока очистят, с учётом сезонности и такое прочее, думаю, к концу года только пойдут первые объёмы для того, чтобы создавать взрывчатые вещества. Да, это реальная проблема», – ответил Стариков.

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