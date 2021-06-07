Снарядов не хватит даже на месяц войны – генерал ВСУ

07.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина испытывает большие проблемы с бронетехникой и артиллерийскими снарядами.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, при этом заводы, выполняющие оборонный заказ, фактически остановлены.

«Вопрос состоит в том, что у нас не хватает любых БТРов. У нас броневиков не хватает. Даже если бы это были 152-е БТРы, и то было бы неплохо. Хоть что-то есть. Командиры были бы и этому рады. А у нас огромного количества автомобилей нет. При этом мы не изготавливаем автомобиль КРАЗ, потому что завод фактически уже доведен до ручки и никто не занимается этим вопросом, американцы в виде дружественной помощи будут закупать больше тысячи КРАЗов, но системно к этому никто не подошел», – сказал генерал.

«У нас сколько за последний год было заказов по калибрам на завод «Артем», который единственное предприятие, изготавливающее снаряды? Завод стоит… У нас снарядный голод, вопрос даже не только в том, что мы имеем, а сможем ли мы кормить те пушки, которые у нас есть. Вопрос номер один сейчас насытить огромное количество запасы, которые позволили бы хотя бы месяц воевать. А у нас в этом проблема», – заявил Кривонос.