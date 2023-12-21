«Снарядов нет»: на Украине готовятся к большому прорыву России

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Россия имеет все шансы осуществить большой прорыв в зоне боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, как бы ни пытался успокоить во время недавней пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский, но фортификационные сооружения для ВСУ не построены, а ВС РФ активно давят на разных участках фронта.

«А «большой прорыв России маловерятен» – это они, наверное, посчитали, что уже построили ту линию, которую анонсировал президент Зеленский? Та линия обороны, они уже ее бетоном залили? Нет, я думаю, что нет, и большой прорыв России вероятен», – считает экс-депутат.

«Давайте посмотрим, где сегодня Марьинка? Марьинка уже фактически не под нашим контролем. Огневой контроль есть, но территориально в Марьинке нас уже нет. Давайте посмотрим на Авдеевку – ну, условно говоря, что произойдет после вероятного захвата коксохима? Почему вероятного? Снарядов нет, просто снарядов нет», – заявил Лапин.