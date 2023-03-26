Снаряды НАТО с ураном уже на территории Украины
Снаряды с урановым сердечником, всего скорее, уже могут находиться на территории Украины.
Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил военный эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обеднённый уран применяется в боеприпасах, начиная со снарядов 25-мм. То есть, это пушки, которые стоят на вооружении самых различных образцов типов и видов вооружений, начиная от самолётов и заканчивая БМП «Брэдли».
«Брэдли» находится на территории Украины, и до 50 западных танков уже на территории Украины уже появились или могут появиться до 1 апреля. Всё это говорит о том, что на Украине уже есть, я так полагаю, боеприпасы с обеднённым ураном.
Если «Брэдли» их применяет, то они входят в боекомплект. А в танк, который поставляется западными странами, входит 4-5 боекомплектов. То есть, однозначно, эти снаряды уже присутствуют.
Единственное, что нет свидетельств, что те же танки уже появились на линии фронта. Это говорит, что они ещё где-то сосредоточены. То есть, эта угроза уже вполне переходит из абстрактной в конкретную и реальную», – сказал офицер.
Политтехнолог Алексей Живов обратил внимание на последствия от применения НАТОвских снарядов.
«У нас и так огромное количество онкологий в стране. А эта вспышка может дать двойной эффект…
Про украинский народ я вообще молчу. Они уже убили об Россию целую армию. Все посадки с украинской стороны завалены трупами украинских солдат. Они их не хоронят даже. Они даже закон выпустили, согласно которому их можно там бросать. За брошенный труп украинского солдата его жене дадут медальку латунную.
Представляете, у них сейчас какое чудовищное убытие население. А если сейчас ещё пойдёт урановая пыль на Восточную и Центральную Украину, и без того сильно пострадавшую…
У украинцев есть ещё какое-то время, чтобы самим убрать Зеленского из Киева. Может быть, они сами справятся. Им стоит подумать, потому что то, во что их втягивают, будет для них страшной катастрофой», – добавил эксперт.
Спасибо!
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