Снаряды НАТО с ураном уже на территории Украины

Снаряды с урановым сердечником, всего скорее, уже могут находиться на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил военный эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Обеднённый уран применяется в боеприпасах, начиная со снарядов 25-мм. То есть, это пушки, которые стоят на вооружении самых различных образцов типов и видов вооружений, начиная от самолётов и заканчивая БМП «Брэдли».

«Брэдли» находится на территории Украины, и до 50 западных танков уже на территории Украины уже появились или могут появиться до 1 апреля. Всё это говорит о том, что на Украине уже есть, я так полагаю, боеприпасы с обеднённым ураном.

Если «Брэдли» их применяет, то они входят в боекомплект. А в танк, который поставляется западными странами, входит 4-5 боекомплектов. То есть, однозначно, эти снаряды уже присутствуют.

Единственное, что нет свидетельств, что те же танки уже появились на линии фронта. Это говорит, что они ещё где-то сосредоточены. То есть, эта угроза уже вполне переходит из абстрактной в конкретную и реальную», – сказал офицер.