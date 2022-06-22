Снаряды натовских гаубиц ПВО не собьёшь, мирным лучше уехать из Донецка – Стрелков

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Новости Украины

После того, как ВСУ будут отброшены на достаточное расстояние от Донецка, они будут бить по городу лишь тяжёлыми ракетами, которые можно сбивать ПВО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Солдатская правда» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо думать, что они стреляют просто наобум. Они, конечно же, стреляют по военным объектам. За последнюю неделю был уничтожен крупный артиллерийский склад на территории воинской части, на территории завода «Топаз». Бесполезно это скрывать, потому что гриб от горящего склада и детонацию в течение нескольких часов слышал весь город. Был поражен штаб корпуса 1-го армейского. Основные управленческие структуры в этом здании не находились, но какое-то количество вспомогательных служб наверняка продолжало оставаться по постоянному месту дислокации, канцелярии и прочее. Они точно, метко, используя современную иностранную технику, те же самые гаубицы 777, французские 155-е САУ, РСЗО. Они попадают точно туда, куда целятся», – заявил Стрелков.

Он добавил, вторая цель – гражданская инфраструктура и жилые дома.

«По всей видимости, бывшие уважаемые киевские партнеры полагают, что даже если им удастся освободить Донбасс, то лучше это сделать без населения. Поэтому они бьют конкретно по электроподстанциям, по объектам водоснабжения, по транспортным объектам, чтобы в городе не было ни воды, ни электричества, чтобы население с города уходило», – сказал бывший командир.

По его словам, только разгром украинской армии – и ее отступление с территории Донбасса обеспечат безопасность от дальнейших обстрелов.

«Когда противник будет отброшен от Донецка на достаточное расстояние, тогда прекратятся ежедневные обстрелы. Тогда нужно будет бороться с его тяжелыми ракетами, которые выпускаются на значительные расстояния, и которые средствами ПВО можно сбить. В отличие от 155мм снарядов, которые фактически несбиваемые имеющимися ПВО. А построить израильский «Железный купол» для этого у нас необходимой техники, во-вторых, для такого огромного города, как Донецк – это дело многих лет. Только разгром украинской армии, ее отступление с территории Донбасса обеспечит Донецк, Макеевку, Енакиево от дальнейших обстрелов, никак иначе. Поэтому, если есть возможность у жителей Донецка и Луганска уехать, особенно у тех, у кого есть дети, я советую уезжать. Лучше поберечь свою жизнь, поскольку это смертельная лотерея», – призвал Стрелков.