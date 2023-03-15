«Снаряды у русских не закончатся»: экс-спикер Генштаба ВСУ не верит киевской пропаганде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на кратное уменьшение артиллерийских обстрелов позиций ВСУ, в российской армии даже не намечаются проблемы со снарядами.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается снарядного голода у русских, это смотря с чем сравнивать. Если взять весну и лето прошлого года, когда путинская армия держала темп артиллерийского огня на уровне до 60 тысяч снарядов в сутки, то сейчас происходит кратное уменьшение интенсивности огня. На уровне 15-20 тысяч снарядов в сутки. Это кратно меньше. Но, тем не менее, это чрезвычайно много. И каждый снаряд несёт смерть, разрешения, риск для жизни и здоровья украинских воинов», – сказал эксперт.

Он посоветовал не верить лживым заявлениям о том, что у российской армии начинаются серьёзные проблемы с боеприпасами.

«Поэтому я очень осторожно воспринимают заявления спикеров, которые рассказывают, что у русских плохи дела со снарядами. Оборонная промышленность в путинской России работает, буквально с колёс поставляют всю номенклатуру боеприпасов. И говорить о том у Путина вот-вот кончатся снаряды, и он не сможет дальше воевать – я б не стал делать такие выводы», – резюмировал Селезнев.