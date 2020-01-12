СНБО наплевал на позицию МИД Украины по российскому флоту

06.04.2021, СНБО создает «шумовую завесу» перед колоссальным дерибаном ресурсов Украины – Смешко Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Действия СНБО Украины, в частности инициатива расследования обстоятельств утверждения Харьковских соглашений на предмет госизмены, подрывают доверие к украинской власти.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины, комментируя заявление МИД Украины по поводу денонсации Харьковских соглашений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня все выглядит так, что ближнее окружение президента убедило его, что он делает хорошие вещи, но на самом деле это – шумовая завеса перед колоссальным дерибаном природных ресурсов, природных монополий, предприятий, разрушения промышленности Украины. Есть попытка вместе с землей, стратегическими предприятиями просто на продаже нагреть себе руки.

Идет шумовая завеса борьбы с коррупцией, где нет никакой борьбы с коррупцией. То, о чем говорит МИД: каким образом это координировалось в аппарате СНБО, где все министерства и ведомства должны согласовывать. Выходит так, что на заседание СНБО просто приходят и поднимают руки.

Для меня это непонятно – где подготовительная работа, где письмо МИД? Очевидно, МИД не знал, что будет заседание СНБО где мы будем исследовать Харьковские соглашения. Закон не имеет обратной силы. Эти соглашения уже подписаны. Каким образом это можно сделать с точки зрения верховенства права – мне непонятно. Зачем делать заявление, которое хорошо звучит, если твой МИД после этого ее опровергает? Это повышает доверие народа Украины своему правительству? Это повышает веру в управляемость государством, в то, что при власти компетентные люди?», – сказал Смешко.

Отметим, что после решения СНБО в Верховной раде зарегистрировали законопроект о денонсации Харьковских соглашений о базировании Черноморского флота в Севастополе.

Тем не менее, как заявил на днях спикер МИД Украины Олег Николенко, ведомство еще в 2014 году было против денонсации соглашения.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма», – сказал спикер.

Он утверждает, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства, а игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

«Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ», – добавил Николенко.