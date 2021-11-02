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02.11.2021 19:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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СНБО обвинил Москву в коварном срыве вакцинации на Украине

Новости УкраиныРоссия якобы развернула против Украины информационную спецоперацию, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации в...

Россия якобы развернула против Украины информационную спецоперацию, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации в стране.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат «Слуги народа» Ирина Борзова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Центр противодействия дезинформации, созданный при СНБО, проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины. Результаты этого анализа подтвердили информационную операцию РФ, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации на Украине. В отчёте об антивакцинной пропаганде наглядно продемонстрировано, как с помощью социальных сетей и мессенджеров распространяются ложные манипуляционные сообщения о якобы негативных последствиях от вакцинации», – переживала депутат.

«Я обращаюсь к украинцам, у которых есть сомнения по вакцинации и необходимости прививки – узнавайте информацию о вакцинации только из официальных источников, консультируйтесь с врачами и не ведитесь на манипуляции и провокации псевдо-активистов! На сегодня на Украине прививку сделали почти 10,5 миллионов людей первой дозой, в мире почти 7 миллиардов людей», – призвала Борзова.

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