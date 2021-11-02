СНБО обвинил Москву в коварном срыве вакцинации на Украине

Россия якобы развернула против Украины информационную спецоперацию, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации в стране.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат «Слуги народа» Ирина Борзова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Центр противодействия дезинформации, созданный при СНБО, проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины. Результаты этого анализа подтвердили информационную операцию РФ, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации на Украине. В отчёте об антивакцинной пропаганде наглядно продемонстрировано, как с помощью социальных сетей и мессенджеров распространяются ложные манипуляционные сообщения о якобы негативных последствиях от вакцинации», – переживала депутат.

«Я обращаюсь к украинцам, у которых есть сомнения по вакцинации и необходимости прививки – узнавайте информацию о вакцинации только из официальных источников, консультируйтесь с врачами и не ведитесь на манипуляции и провокации псевдо-активистов! На сегодня на Украине прививку сделали почти 10,5 миллионов людей первой дозой, в мире почти 7 миллиардов людей», – призвала Борзова.