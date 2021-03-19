СНБО поручил проанализировать все указы Януковича на предмет угрозы нацбезопасности

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все органы государственной власти Украины получили распоряжения проверить все действующие нормативно-правовые акты, принятые во время президентской каденции Виктора Януковича.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, который рассматривал Совет нацбезопасности, касался расследования дел по государственной измене. Докладывала Ирина Венедиктова. Был довольно интересный большой объём информации, проанализированный Генпрокуратурой, кроме этого – акцент в этом решении касался относительно Виктора Януковича.

У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом действующего президента Украины, который осужден по 111статье – государственная измена, приговор этот вступил уже в законную силу», – сказал секретарь СНБО.

«Было дано поручение все органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодня являются действующими, на предмет угрозы национальной безопасности Украины. Все органы такое задание протокольно, по решению СНБО на сегодня получили», – сообщил Данилов.