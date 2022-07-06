СНБО Украины: Антипутинская коалиция так и не появилась

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Новости Украины

Несмотря на антироссийскую истерию, которая с новой силой развернулась после начала спецоперации на Украине в конце февраля этого года, сформировать антипутинский альянс так и не удалось.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, против РФ жестко выступают лишь США и Великобритания, а остальные страны лишь считаются партнерами в этой коалиции.

«Окончательной антипутинской коалиции, единой, на сегодняшний день еще не существует. Она только формируется и ее, контуры уже существуют. Мы четко осознаем, что Великобритания, Соединенные Штаты, другие страны – они уже для себя приняли решение и они идут как партнеры. Есть часть стран, я не хочу их сейчас называть, которые считаются партнерами, но когда доходит до дела, то есть оттяжка во времени, какие-то другие вещи.

Это очень важная работа, она крайне сложная и президент нашей страны тут прилагает большие усилия, потому, что он каждый день общается, общается и еще раз общается», – заявил Данилов.