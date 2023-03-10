СНБО Украины боится, что США снова обманут Киев

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Украина может оказаться в ситуации, когда США вновь обманут ее, как это было при подписании Будапештского меморандума, который оказался пустышкой.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, сейчас дискуссия на Западе разворачивается в сторону мирных переговоров, что может быть опасно для Украины.

«Нужно начинать дискуссию. Что вообще происходит в мире. Смотрите, 500 человек эти нелюди убили в нашей стране, начиная с 24 февраля. Мир довольно вяло реагирует на все эти процессы. Начинают рассказывать о долгой войне, что это же Россия и много других таких начинается, особенно в последние полторы-две недели, когда читаешь все эти аналитические отчеты, то, что есть в публичном пространстве», – сказал чиновник.

« Я боюсь, чтобы мы с вами не встряли в ситуацию, когда мы рассчитывали на одно, а в результате получаем другое. Это очень меня беспокоит как гражданина, как должностное лицо, чтобы не случилось так, что ситуация 94-го года, когда оказалось, что подпись президента США ничего не стоит, чтобы не оказалась такая ситуация в 2023 году», – заявил Данилов.