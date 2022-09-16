СНБО Украины дает понять, что наступление ВСУ выдохлось

16.09.2022  10:37 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Думать о том, что недавнее наступление ВСУ в Харьковской области будет безостановочно продолжаться, – это ошибка.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Думать о том, что недавнее наступление ВСУ в Харьковской области будет безостановочно продолжаться, –...

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По мнению Данилова, боевые действия на Украине продлятся еще долго.

«Что касается событий, которые происходили за последние недели, я не настолько оптимистичен, насколько подавляющее большинство людей, считающих себя экспертами в этом вопросе. Начало есть, оно началось 24 февраля, с первого дня вторжения этих мразей на нашу территорию, и нас ждет очень-очень много работы.

Если кто-то считает, что все закончилось и далее оно будет идти быстро, будет идти без остановок, то это большая ошибка. Я еще раз хочу напомнить, что это очень сложная работа, особенно когда надо освобождать наши территории от этой мерзости, которая на сегодняшний день, к большому сожалению, захватила значительную часть нашей территории. И у наших военных, нашего общества впереди очень-очень много работы», – заявил Данилов.

То, что продвижение ВСУ обошлось ценой огромных потерь, в этом же эфире подтвердил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, но без этого, по его мнению, атака захлебнулась бы.

«Тут в студии звучало, что мы бы наступали там, где меньше будет потерь, но там, где меньше потерь – это тяжелая работа. Поэтому, чтобы создать именно эти условия, чтобы противник поверил в то, во что поверил, сконцентрировал силы на другом направлении и ослабил свою группировку на Харьковском направлении… и Генеральному штабу удалось не только выяснить эту ситуацию, но и собрать там соответствующие силы, резервы и активно, эффективно провести контрнаступательные действия», – сказал Романенко.

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Просмотров: 858

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