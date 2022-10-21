СНБО Украины готовит общественность к уничтожению Каховской ГЭС

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Новости Украины

Подрыв Каховской ГЭС будет означать, что вопрос снабжения Крыма у русских не стоит и никогда не стоял.

Об этом в эфире ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они подорвут Каховскую дамбу, то вопрос снабжения Крыма закроется раз и навсегда, его невозможно будет возобновить ближайшие пять-семь лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг, речь сейчас не об электрике, а о более страшных вещах, потому что это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение. Мы можем сказать, что не получаем оттуда электрику определённый промежуток времени, у них там свои представители, точно так же, как и временно на ЗАЭС. Ещё раз: если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит», – заявил Данилов.

Он добавил, что по этому вопросу планируется заседание ставки.

«Мы понимаем, что будет происходить при тех или иных процессах, более того, этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего, которое будет созвано в ближайшее время Зеленским. Я не буду называть дату и время, однако этот вопрос уже готовился определённый период времени, и мы готовы к любому развитию событий», – сказал глава Совбеза Украины.