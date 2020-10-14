14.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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СНБО Украины грозит России сотнями тысяч гробов и стрельбой из каждого двора


Украина не сможет полноценно воевать с Россией, но заставит ее отступить, если в каждом дворе будут подготовленные боевики, готовые стрелять по русским солдатам.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замглавы Совбеза Украины, бывшйи замкомандующего сил спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, речь идет о войсках территориальной обороны, которые смогут воевать в своих населенных пунктах в случае полномасштабного наступления войск РФ.

«Проблема заключается в том, что по своему количественному составу российская армия значительно больше, чем украинские вооруженные силы. Соответственно, техники у них значительно больше, у них возможностей больше – у них больше самолетов, больше средств ПВО, больше кораблей. Всего-всего у них больше. И война, открытая война с Российской Федерацией, если Российская Федерация, а она способна в любой момент начать эту агрессию, будет достаточно тяжелой.

Да, украинские воины имеют шикарный боевой опыт, они готовы и будут дальше продолжать защищать нашу землю, но это Россию может не остановить. Россию могут остановить только две вещи – когда она будет понимать, что в каждом дворе, куда они попытаются прийти, их будут ждать с оружием в руках. И второе, что их может остановить – это сотни тысяч гробов солдат, которые поедут в Россию в случае, если начнется агрессия России в полном объеме», – заявил Кривонос.

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