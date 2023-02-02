СНБО Украины: «Грузия хочет прицепиться к нашей победе»

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Грузия пытается вернуть себе утраченные ранее территории за счет Украины.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы, когда будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения, что-то намечтала себе, мы должны туда включить Абхазию, должны включить ту часть Грузии, которую Российская Федерация оккупировала в 2008 году. Но когда я, выступая в начале марта, говорил братьям-грузинам «Помогайте, давайте совместно сейчас будем все это отрабатывать», то Грузия тогда в лице тех же персон отмолчалась, более того, сделала еще замечание, что я лезу в их дела.

«А сейчас они хотят прицепиться к нашей победе и считать, что так и должно быть. Ну, может так и нужно, но для этого нужно по-человечески относиться к нашим гражданам. Я хочу напомнить, что гражданин нашей страны, Саакашвили, на сегодняшний день находится в тюрьме и должны были иметь хоть какое-то уважение, а не держать человека в тех условиях, в которых они его держат, не издеваться, не делать то, что они делают, а отпустить гражданина нашей страны к себе в Киев», – заявил Данилов.