СНБО Украины: Херсон еще не полностью под нашим контролем

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Новости Украины

Российская армия ушла из правобережной части Херсонской области неделю назад, а Украина все еще не может взять под контроль эту территорию.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов призвал население области, которое выехало на территорию Украины после захода российских войск, пока не возвращаться обратно.

«Мы бы очень хотели обратиться ко всем жителям не спешить возвращаться домой, потому что пока что это небезопасно… Мы не можем обеспечить стопроцентный контроль над территорией Херсона, потому еще раз объявляем всем – не спешите возвращаться. Как только город будет в безопасности, мы вас обязательно об этом уведомим», – заявил Данилов.