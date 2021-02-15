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15.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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СНБО Украины может пойти на полный запрет ОПЗЖ

Новости Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины вслед за запретом оппозиционных телеканалов может наложить санкции на представителей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и даже запретить это партию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что СНБО может принять решение о запрете деятельности ОПЗЖ. Может быть наложение персональных санкций на представителей этой политической силы, в частности, на Виктора Медведчука за то, что он посещает РФ и ведет переговоры с Путиным, с агрессором, предлагает вакцину, предлагает скидки на газ и прочие инициативы, связанные с реализацией Минских соглашений и прекращением вооруженного конфликта на Донбассе.

Думаю, будет попытка каким-то образом нивелировать огрехи Зеленского и его команды на международной арене обвинениями в адрес оппозиционных сил. Не исключаю, что могут быть какие-то санкционные решения вплоть до запрещения этой политической силы – ОПЗЖ» – считает Алексей Калиниченко.

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