СНБО Украины нагнетает: После вагнеровцев в наступление пойдет российская армия

Анатолий Лапин.  
17.01.2023 12:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1003
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Активизация боевых действий и новое наступление российской армии может произойти в самое ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Новости» заявил секретарь Совбеза Украины и оголтелый русофоб Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активизация боевых действий и новое наступление российской армии может произойти в самое ближайшее время....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Данилова, украинский режим сейчас должен готовиться к таким событиям.

«Будет ускорение обязательно, потому что, понимая, что происходит на России [так в оригинале], понимаем, что они будут предпринимать попытку сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся – мы более, чем уверены, что именно с этим связаны все эти процессы, которые там происходят по смене людей, которые имели отношение определенное [к руководству СВО]», – сказал чиновник.

«Использовали «Вагнер», использовали кадыровцев, сейчас идет на замену российская армия и это дает нам основания говорить о том, что назначение Герасимова говорит, что у них уже последний звонок… Это может быть и на годовщину – вы знаете, что у них эти годовщины, даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте месяце. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть