СНБО Украины нагнетает: После вагнеровцев в наступление пойдет российская армия
Активизация боевых действий и новое наступление российской армии может произойти в самое ближайшее время.
Об этом в эфире телеканала «Общественное. Новости» заявил секретарь Совбеза Украины и оголтелый русофоб Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Данилова, украинский режим сейчас должен готовиться к таким событиям.
«Будет ускорение обязательно, потому что, понимая, что происходит на России [так в оригинале], понимаем, что они будут предпринимать попытку сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся – мы более, чем уверены, что именно с этим связаны все эти процессы, которые там происходят по смене людей, которые имели отношение определенное [к руководству СВО]», – сказал чиновник.
«Использовали «Вагнер», использовали кадыровцев, сейчас идет на замену российская армия и это дает нам основания говорить о том, что назначение Герасимова говорит, что у них уже последний звонок… Это может быть и на годовщину – вы знаете, что у них эти годовщины, даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте месяце. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день», – заявил Данилов.
Спасибо!
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