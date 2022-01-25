СНБО Украины обвинил в продажности страны НАТО и ЕС

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Новости Украины

Единства так называемого Запада больше нет – и в НАТО, и в Евросоюзе есть страны, которые забыли о демократии и думают о деньгах.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов назвал проблемой, что такие государства являются членами НАТО и ЕС.

«Очень много происходит процессов. Каждая страна, прежде всего, решает свои собственные вопросы», – сказал чиновник.

Он считает, что демократия в мире находится под угрозой.

«Потому что на сегодняшний день деньги, к большому сожалению, во многих случаях побеждают. И когда говорят, на сегодняшний день, Запад, по моему мнению, такого совместного знаменателя, как Запад уже не существует. Есть страны, которые придерживаются демократии, есть страны, для которых деньги на сегодняшний день являются доминантой. Причем, эти страны входят в Евросоюз, эти страны входят в НАТО. В этом проблема», – заявил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нежелание Берлина предоставлять Киеву вооружение подрывает единство Запада по отношению к России и подчеркнул, что украинцы этого никогда не забудут.