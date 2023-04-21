СНБО Украины оправдывается: Контрнаступление каждый представляет по-своему

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О том, что украинское наступление началось можно будет говорить в том случае, если ВСУ удастся захватить какой-то населенный пункт и объявить об этом.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, единого представления о таком наступлении нет.

«У каждого свое представление о контрнаступлении, поэтому давайте к этому спокойно относиться. Для нас контрнаступление – это результат, а результат – это освобождение наших территорий. Когда мы с вами будем понимать, что мы освободили наши территории с провозглашением тех населенных пунктов, где на сегодняшний день уже не будет этих террористов, тогда мы будем иметь понимание, что все идет по плану именно у нас, по нашему плану, а не по планам, которые есть у нашего противника», – сказал Данилов.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что так называемое контрнаступление уже идет, но сводить его к активным наступательным действиям или конкретным датам не стоит, потому что оно включает в себя комплекс мероприятий.