04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СНБО Украины оставил завод Дерипаски под санкциями до 2020 года

Ограничительные меры в отношении российского “Павловского автобусного завода” будут действовать до 15 мая 2020 года, передаерт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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СНБО принял решение о применении антироссийских санкций сроком на 3 года в отношении ООО “Павловский автобусный завод” 28 апреля 2017 года. Соответствующее решение было введено в действие указом Президента Украины Петра Порошенко 15 мая 2017 года, напомнили в Совете нацбезопасности и обороны.

“В соответствии с указанным выше ограничительные меры в отношении ООО “Павловский автобусный завод” будут действовать до 15 мая 2020 года”, – отметили в СНБО.

ООО “Павловский автобусный завод” входит в группу компаний “ГАЗ”, мажоритарным владельцем которого выступает компания ООО “Русские машины” Олега Дерипаски.

Напомним, в начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список, в частности, вошли сам Дерипаска, “Русал”, En+ и другие структуры бизнесмена.

Санкции США заставили Дерипаску выполнить ряд условий, в частности покинуть совет директоров En+ Group и анонсировать выход из состава совета директоров компании “Русал”.

При этом, украинские санкции в отношении ООО “Павловский автобусный завод” Дерипаски оказались менее эффективными.

Автобусы ПАЗ по-прежнему продаются на Украине, а закупают их в большинстве случаев коммунальные предприятия за бюджетные деньги. Одним из поставщиков российских автобусов является группа компаний “АИС”, связанная с экс-регионалом Дмитрием Святашем и его партнером Василием Поляковым.

В СБУ пообещали “разобраться” с этой ситуацией.