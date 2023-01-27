СНБО Украины: Отстроимся за счет российской территории и ресурсов

Анатолий Лапин.  
27.01.2023 09:52
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы


Украина будет претендовать на российские ресурсы и замороженные активы.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет претендовать на российские ресурсы и замороженные активы. Об этом в эфире телеканала...

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Данилов пообещал выставить огромный счет Российской Федерации, работа над которым уже якобы идет.

«Работа идет ежедневно, занимается и президент Украины этими вопросами, и Кабинет министров, соответствующие министерства – Министерство иностранных дел, Министерство юстиции. Лед, условно говоря, потихоньку сходит, мы уже видим и понимаем, каким способом юридически можно было все это отрабатывать. Сейчас с каждым днем мы все ближе и ближе к решению этих вопросов», – сказал чиновник.

По его словам, Россия «заплатит сторицей».

«Все будет отстроено, вся инфраструктура у нас будет абсолютно новая. Все это будет делаться за счет российской территории, она будет это делать обязательно, и мы добьемся, чтобы это было. Сразу после войны начнется весь этот процесс.

Те деньги, которые заморожены, это немаленькие деньги. Я точно могу сказать, что мы будем иметь право претендовать и на ресурсы, которые есть на сегодняшний день на территории Российской Федерации, и на много других вещей – они даже не представляют, какой счет мы должны им выставить», – заявил Данилов.

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