СНБО Украины: Рассматриваем военный вариант «возвращения Крыма»

04.02.2022  09:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, СНБО, Украина
Новости Украины

Официальный Киев не исключает любых вариантов захвата Крымского полуострова.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный Киев не исключает любых вариантов захвата Крымского полуострова. Об этом в эфире телеканала...

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«Для нас вопрос по Крыму не решен. Это наша земля, и мы спокойно, взвешенно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулся домой, вернулся в нашу страну. И мы это обязательно сделаем. Каким способом – это будет зависеть от нас», – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что у Киева есть нормативно-правовые документы и стратегии, принятые на заседании СНБО.

«Их нужно очень внимательно смотреть – я очень рад, что РФ их очень внимательно изучает. Придет время, всему свое время. Когда вы говорите, есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким способом – будет ли это военный путь, будет ли это какой-то другой путь – это зависит от очень многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра-послезавтра, как будет через год, мы будем смотреть. Это не такое простое дело», – резюмировал Данилов.

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