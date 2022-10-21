СНБО Украины: «Русский язык должен исчезнуть»

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Новости Украины

Русский язык должен полностью быть искоренен на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, русский язык якобы является вражеским для украинцев, поэтому ему не место в этой стране.

«Знание языка является обязательным, если ты являешься гражданином. Это не значит, что нельзя давать определенное время – если кто-то языка не знает, ничего страшного нет, потому что в определенное время, особенно люди возрастные были под российской языковой оккупацией», – сказала чиновник.

«Я хотел бы обратить внимание на немного другое – у нас очень много экспертов, которые ходят с канала на канал и используют русский язык как основной язык своего общения. Причем они являются рейтинговыми в каких-то исследованиях, претендуют, говорят, что пойдут к президенту, еще куда-то. Смотрите, русский язык должен исчезнуть с наших территорий вообще как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов для нашего населения», – заявил Данилов.