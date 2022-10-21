СНБО Украины: «Русский язык должен исчезнуть»

21.10.2022  13:56 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 159
 
Дзен, Дискриминация, Мова, Русофобия, Украина
Новости Украины

Русский язык должен полностью быть искоренен на территории Украины.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Русский язык должен полностью быть искоренен на территории Украины. Об этом в эфире телеканала...

По словам Данилова, русский язык якобы является вражеским для украинцев, поэтому ему не место в этой стране.

«Знание языка является обязательным, если ты являешься гражданином. Это не значит, что нельзя давать определенное время – если кто-то языка не знает, ничего страшного нет, потому что в определенное время, особенно люди возрастные были под российской языковой оккупацией», – сказала чиновник.

«Я хотел бы обратить внимание на немного другое – у нас очень много экспертов, которые ходят с канала на канал и используют русский язык как основной язык своего общения. Причем они являются рейтинговыми в каких-то исследованиях, претендуют, говорят, что пойдут к президенту, еще куда-то. Смотрите, русский язык должен исчезнуть с наших территорий вообще как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов для нашего населения», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть