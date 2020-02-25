25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Пропаганда, Украина
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СНБО Украины сообщил о тайной работе по «деоккупации Крыма»


Украина не оставила попыток вернуть под свой контроль вышедший из ее состава Крымский полуостров.

Об этом в интервью интернет-порталу «ЛигаБизнесИнформ» заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилов, отвечая на вопрос, есть ли в стратегии нацбезопасности место для Крыма.

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«Конечно. Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ. Некоторые страны помогают нам и действительно являются партнерами. А есть страны, которые только говорят, что они партнеры, но делают то, что выгодно России. Можем ли мы их обвинять? Это морально-этический аспект», – сказал Данилов.

Издание поинтересовалось, есть ли в стратегии понимание того, как и когда Украина сможет вернуть Крым.

«По деокупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории», – туманно заметил Данилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2014 году в Киеве прогнозировали, что Украина вернет Крым в 2017 – 2018 годах.

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