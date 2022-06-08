СНБО Украины спохватился: «Нельзя недооценивать российскую армию»

Новости Украины

Российская армия по-прежнему сильна и является второй в мире, а ее солдаты научились воевать в современных условиях.

Об этом в эфире ТСН заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не отношусь к тем людям, которые считают, что у России слабая армия, что там ничего нет, что у них только люди, которые не умеют воевать. Мы видим, что после того, как им дали по зубам в Киевской области, Черниговской, Сумской, откуда они подвинулись, на сегодняшний день у них новая тактика – они гасят артиллерией с утра до вечера, утюжат и утюжат», – сказал секретарь СНБО.

«То, что сегодня происходит в Северодонецке, что происходило до этого на других территориях… должны понимать, что мы имеем дело со второй армией мира. Не нужно тут кичиться, говорить, что у них ничего нет, что они неполноценные. Слушайте, они уже также научились на этой войне воевать, и это факт», – заявил Данилов.