СНБО Украины: У нас есть план наступления, но о нем никто не знает

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Украина рассматривает разные варианты развития ситуации на фронте, в том числе и возможного наступления ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому каналу «Общественное. Новости» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Он прокомментировал прозвучавшее от координатора Белого дома Джона Кирби предупреждение, что Россия с улучшением погоды в ближайшее время может начать свое наступление на нескольких направлениях.

«Эти варианты рассматриваются. Наша разведка докладывает на ставке верховного главнокомандующего о состоянии дел и действия, которые может совершить наш враг. Все берется во внимание, анализируется, систематизируется. После этого принимаются те или иные решения», – сказал чиновник.

По его словам, поставки западного оружия на Украину начали происходить «более мощными темпами».

«У нас есть свой план, о котором на сегодня неизвестно никому. И когда начинают рассказывать про это так называемое большое контрнаступление, имейте в виду, что информацию про это большое контрнаступление имеет очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким образом вы увидите собственными глазами. Мы ничего скрывать не собираемся. Нужно набраться терпения. И каждый раз, когда поднимают эту тему… Еще раз говорю: все будет Украина, победа будет за нами. Военные делают свое дело. Нужно просто дождаться и не спешить», – резюмировал Данилов.