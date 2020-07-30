30.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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СНБО: Выдача задержанных ополченцев сплотит Белоруссию и Украину против России


Украинский Совет нацбезопасности и обороны должен обратиться к Белоруссии с просьбой об экстрадиции задержанных под минском россиян, которые раньше воевали в Донбассе.

Об этом в интервью украинскому «5 каналу» заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо. Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы очередной толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», – сказал Кривонос.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в среду руководству МИД вызвать посла Украины, чтобы обсудить инцидент с ночным задержанием 32 россиян в гостинице под Минском. 14 задержанных, список которых был опубликован в госСМИ, ранее воевали в Донбассе.

Большинство экспертов полагает, что задержанные собирались переправиться в Африку через аэропорт Минска, поскольку российские границы закрытии из-за карантина. Однако президент Лукашенко, его подчиненные и государственные белорусские СМИ утверждают, что мужчины прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.


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