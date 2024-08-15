«Снесёт пол-Кишинёва»: Молдова нужна Западу исключительно в качестве полезного идиота – молдавский эксперт

У НАТО даже в планах нет рассмотрения какой-либо вероятности принятия Молдовы в Альянс. А вот использовать Молдову в интересах Североатлантического альянса в конкретный исторический период, с конкретными геополитическими целями – в качестве источника какого-то политического напряжения – вполне.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу БЕЛТА заявил молдавский политолог и экономист Сергей Банарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С военной точки зрения Молдова – это не ноль, это минус десять. И что бы ни заявлял президент, ещё кто-то, и не важно, как зовут президента – военный потенциал РМ отсутствует как таковой, вне зависимости от того, сколько ржавых БТР-ов с Запада сюда завезут. Молдова – это страна с хорошими людьми, трудоспособными, гостеприимными. Но это не страна воинов», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в руководстве Молдовы за 30 лет не было во власти людей, которые связывали бы свою судьбу, своих детей и внуков с той страной, которую они грабят.

«Соответственно, если есть запрос со стороны НАТО об их использовании, что будет гарантировать неплохую жизнь на Западе для них и членов их семей, – они будут всё исполнять, без того чтобы задавать какие-то лишние вопросы. Мы видели на примере Украины, где оказались все эти Яценюки», – сказал Сергей Банарь.

Ведущий задал вопрос, какие планы у американцев и британцев на Молдову.

«Планы очень простые, они связаны с Приднестровьем. Есть возможность эскалации по границе Приднестровья с Украиной. Разумеется, это может использоваться в качестве рычага давления для подготовки мирных переговоров по Украине. Ещё раз говорю: Молдова может быть использована в качестве полезного идиота, на которого стратегических планов быть не может», – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что ликвидировать склады бывшей 14-й российской армии нереально. При этом, если кто-либо попробует туда прорваться, там возможна катастрофа, которая затронет и Одессу.

«Вывоз этого вооружения очень опасен в результате того, что почти все они перешли свой срок хранения. А что касается утилизации – для этого нужны определенные мощности, которые в данном историческом контексте, когда идет противостояние Запада и России, всё это занимает место в конце списка. Разумеется, все здравомыслящие силы понимают, что никто не даст Западу или прозападным силам дорваться к этим складам. Складирование вооружения Западной группы войск происходило после их вывода из ГДР. Там большое количество вооружений, и всё это заминировано, по непроверенной информации. А если там взорвётся, до детонация будет такая, что мало не покажется никому – ни в Кишиневе, ни в Одессе», – заключил Сергей Банарь.