Снежана Егорова: На фронте агрессивные психи, в Верховной раде – тихушники

Новости Украины

Нормальным людям приходится жить на Украине в страхе, потому что в стране полно вооружённых буйных людей, которых бывшая министр здравоохранения американка Ульяна Супрун выпустила из психушек.

Об этом в эфире YouTube-канала «Мечта» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас была очень классная, замечательная женщина, которая возглавляла министерство здравоохранения, звали её Ульяна Супрун. Она не была гражданкой Украины, паспорт у неё был американский. У неё не было образования высшего медицинского, но она очень классно знала, как лечить украинцев. Поэтому она уничтожила полностью украинскую медицину, чтобы мы уже были готовы к тем постапокалиптическим процессам, когда нам в набедренных повязках нужно будет бегать просто с топором за мамонтом. Поэтому нужно привыкать, что нет медицины. Самое лучшее, что она сделала, она расформировала все психиатрические лечебницы. Она сказала, что всех больных нужно выпустить на улицы. Пусть они себе живут, как нормальные люди. В конце концов, нужно быть толерантными. Если мы толерантны к представителям ЛГБТ, то почему мы не можем быть толерантными к психбольным? Всех тихушных, они все пусть по улицам ходят, пусть говорят, что хотят, пусть в парламент приходят. Многих психбольных как раз и трудоустроили в Верховной раде 9-го созыва. Потому что иначе невозможно объяснить, что делают там эти люди, что они говорят, и какие законы они принимают. А буйных психбольных можно трудоустроить на войне. Что с успехом и делает наше украинское правительство. Я думаю, что Ульяне Супрун нужно поставить памятник. Наступит время, когда ей поставят памятник за все эти благие дела, которые она сделала для прекрасной Украины», – сказала Егорова.

Она добавила, что в таких условиях жизни нормальным людям находиться опасно.

«Сейчас, когда в Украине идёт бойня, война, не работают никакие суды, никто не защищён. Страна наполнена оружием. Мы не можем быть уверены, куда пропадают те или иные люди…. По сути, украинский народ находится не то, что в оккупации, изоляции, в колонии, бесправные, лишённые нормальных условий жизни, украинский народ находится сейчас в концлагере. И всё то правительство, которое возглавляет нашу ещё «страну», является администрацией этого концлагеря. Я не удивлюсь, что люди исчезают в неизвестном направлении, что людей убивают, взрывают, уничтожают. Просто, потому что это сейчас такое время, когда взбесившиеся черти вырвались из преисподней и просто издеваются над людьми», – подытожила телеведущая.