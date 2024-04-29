Снежана Егорова: Зеленский – «тупорылый черт» и главное зло

Президент Украины Владимир Зеленский – главный виновник происходящего в стране. Он обманул население и бросил его в топку войны.

Об этом в эфире видеоблога Walk&Talk заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, переехавшая в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Егорова пожаловалась на травлю со стороны свидомых из-за своей позиции по отношению к происходящему в стране.

«У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, – они ему хлопают, он – молодец…

А я, которая говорила им до этого: «Ребята, остановитесь», после этого говорила: «Ребята, остановитесь», сейчас говорю, что в принципе это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит, при чем тут Путин, объясните вообще, – у меня, оказывается, руки по локти в крови и я – главное зло на этой земле», – заключила Егорова.