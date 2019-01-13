«Снимаешь тапок – даёшь по морде»: Фарион о будущем русских Украины

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Русское население Украины, нежелающее мириться с насильственной ассимиляцией, должно проходить унизительную процедуру воспитания.

Об этом в интервью «Золочев.нет» заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чиновник, который не говорят по-украински у себя на работе – наследие нездоровой системы отбора кадров. Мой лозунг известен: не давать образования и не давать работы. Не зная украинского языка, ты никуда не поступишь, – ни в ВУЗ, ни в ПТУ», – отметила Фарион.

«Что вы скажите людям, которые говорят, «какая разница, какой язык»?» – спросили националистку.

«Ничего, просто снимаешь тапок, даёшь по морде. С такими не говорят, их маргинализируют, их выкидывают. Они привели войну в страну, они её авторы. Вместо этого мы с ними до сих пор панькаемся и считаем, что с ними о чём-то нужно говорить – нет. 27 лет говорим, пишем книжечки, методички, рассказываем про «соловьину мову», веночки надеваем, вышиваночки наряжаем. Нет. Образования не давать, работы не давать», – заявила она.

«Какая разница?» – ничего не получишь в стране, «пиляй» к Путину, границы открыты», – добавила Ирина Фарион.