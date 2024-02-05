«Снимите шапку, кто Артемовск знает»: город зеро готовится к возрождению

Бахмут, которому после деоккупации власти ДНР вернули советское название Артемовск, похоже, скоро начнут возрождать, как Мариуполь, в соответствии с обещанием Дениса Пушилина, данного им при посещении старинной жемчужины Донбасса весной 2023-го

Сегодня об этом много говорят выехавшие оттуда жители, не оставляющие надежд вернуться к родному пепелищу. Мы чуть позже дадим слово некоторым из них, а пока отметим, что в местных чатах активно обсуждается известие о том, что в разрушенном городе россиянами проводится разминирование и что туда тянут линию электропередач.

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Сделать это очень сложно, поскольку ВСУ пока занимают позиции недалеко, в районе пригорода Часов Яр (13 км), который находится на возвышенности и откуда постоянно обстреливают лежащий в низине Бахмут.

ВСУ, напомним, начали бить по нему с лета 2022 года, еще когда находились там в качестве якобы защитников, а на самом деле издевались над жителями, убивали их и уничтожали их дома и старинную городскую архитектуру. Первый обстрел был устроен не когда-нибудь, а в канун праздника Святой Троицы, но украинских сатанистов это не смутило…

Руководство местного гарнизона ВСУ все валило на российскую артиллерию, хотя та в начале лета была еще очень далеко. А потом, когда русские войска приблизились, ВСУ, прогоняя людей, принялись занимать их дома и квартиры в жилом секторе. Устраивали там огневые точки, а при отступлении взрывали за собой. И даже когда бои шли уже в городской черте, все равно на 100 взрывов по городу соотношение украинских и российских было, как подсчитали бахмутовцы, в среднем 70 к 30…

Так Бахмут превратился в город зеро. Он практически полностью уничтожен, но, повторимся, жители, потерявшие кров, не оставляют надежд на его возрождение и свое возвращение. Сколько их там осталось, точно неизвестно.

По разным сведениям, в начале декабря 2023-го в районе Забахмутка, за маленькой городской речкой, вблизи уцелевшего милостию Божией храма Святого Николая набиралась община от 15 до 50 человек (из некогда 72,5 тыс.). Большинство из тех, кто уехал, сделали это в конце 2022-го, еще накануне той зимы. Остальные, как могли, держались родного очага весь год.

Не бросали его и своих немощных родственников, живя в развалинах и подвалах, разжигая костры из дров и брошенной мебели и готовя себе на них пищу. Самой главной проблемой была питьевая вода. Ее привозили российские патрули вместе с питанием и другой гуманитаркой. Прожив целый год в таких условиях, люди могли все-таки эвакуироваться, потому что шансов пережить вторую зиму в ледяных руинах было очень мало…

В ноябре 2023-го при поддержке русских военных в разбомбленный городской центр пробрались добровольцы фонда «Руспомощь» и установили поклонный крест. Это было сделано по благословению знаменитого путешественника протоиерея Федора Конюхова. В августе 2022 года такой же крест был установлен в память о погибших и как символ победы света над тьмой в Мариуполе.

В Бахмуте его поставили на месте снесенного в советское время Свято-Троицкого собора (1746 г.) Это было сделано несмотря на то, что укронацисты стреляли по городу кассетными боеприпасами.

«Символично, что в город вернулся главный Русский Символ благодаря которому когда- то разные славянские племена стали единым русским народом! Жив Господь! Жив русский народ!» – так написал об этом событии Сергей Моисеев,

председатель общественной организации «Русь Триединая».

Жители города тогда оценили этот факт как символ того, что теперь их родину ждет благополучное возрождение. И вот теперь, судя по всему, оно не за горами. Уже идет разминирование нескольких районов…

Впрочем, о возрождении говорят не только россияне. Тему «воссоздания» и Бахмута, и других разбитых городов – например, Соледара и Мариуполя – уже целый год мусолят хунтовские временщики. Они даже запланировали потратить миллиарды гривен якобы на сей «ренессанс». Например, на Мариуполь, который сейчас вовсю восстанавливается Россией, отвели 3 милиларда гривен. И резво принялись пилить их – создавать офисы, набирать туда штаты, клепать дорогущие прожекты.

Интересно, что делали это во Львове, Днепре и других городах, то есть далеко от линии фронта. С тем оправданием, что, мол, как только контрнаступ удастся, тут же поскачем на место событий. Ну а теперь никуда не едут, прикрываясь тем обстоятельством, что контрнаступ-то закончился пшиком. Так казнокрады и дерибанят бабло в тепле и уюте.

Причем не забывая напоминать бахмутским налогоплательщикам, лишившимся жилья и работы и разбросанным по разным городам и весям, о необходимости вовремя подавать в главное управление налоговой инспекции по Донецкой области (находящееся в глубине Недорейха) декларации о своем имущественном положении и доходах. Так городская военная администрация во главе с неким Ревой, сбежавшая в Днепр, «заботится» о своих земляках. А коммунальщики присылают им заоблачные счета за разбитые дома и квартиры.

В бахмутских чатах до сих пор главной темой является поиск пропавших людей. Увы, но сообщения на эту тему чаще всего бывают трагическими.

Вот лишь два из них.

«Если можно, помяните моего сына. Прошел год, как его не стало. Лежит во дворе нашего дома. Олешкевич Артем… Он многим помогал, пока прятались в подвале полгода…»

«Нам сообщили, что найдено тело женщины. На женщине коричневое пальто, войлочные тапочки, какие носят пенсионеры, серые носки. Если вы узнали по таким приметам свою родственницу, напишите… Есть фото, но по этическим причинам мы его не можем выложить на канал. Приносим близким погибшей свои соболезнования…»

Ищут и животных:

«Добрые люди, помогите найти собаку или подскажите куда можно обратиться за помощью. Уже год пытаюсь найти пса, который остался в зоне СВО (г. Артемовск). Родителей эвакуировали с серьезными ранениями (мама была при смерти) , поэтому их везли в больницу и собаку взять с собой не позволили… На спине, ближе к хвосту, клок короткой шерсти, из-за осколочного ранения. Может есть группы или волонтеры, которые смогут помочь?»

Кстати, насчет волонтеров. На украинской территории есть несколько волонтерских объединений, помогающих переселенцам из Бахмута, их деятельность пиарится в соцсетях и СМИ, но сами беженцы далеко не всегда довольны их работой.

Мы пообщались на эту тему с Виктором, 54 лет, у которого в Бахмуте дом был уничтожен кассетной бомбардировкой ВСУ. Они с женой перебрались в Днепропетровск в конце осени 2022-го, потому что оставаться уже не было никакой возможности. Хотели в Россию, но армия РФ была еще неблизко. В Днепре им назначили 2 тысячи гривен ($55) переселенческих и обещали снабжать гуманитаркой. Вначале снабжали хорошо, но со временем это снабжение стало напоминать то, что показано на нижеприведенном видео.

«Теперь и пособие отберут, – с горечью говорит Виктор. – По новым правилам отменяется… Я в Бахмуте работал водителем, но моя машина была уничтожена во дворе вместе с домом. Здесь устроиться сложно: переселенцев не любят, а если таксовать – не имею средства передвижения. Кроме того, очень стремно на улице вообще появляться: постоянно шастают военкоматчики с повестками. Так, вечерком выйдешь в магазин – и сразу домой. Хорошо, супруга устроилась бухгалтером в маленькую фирмочку. Как-то сводим концы с концами, хотя очень сложно. Мы ведь и за съемную квартиру здесь платим. Вначале укровласти обещали компенсировать, но все оказалось враньем».

«Ничего, потерпим будет и на нашей улице праздник, – утешает его жена Виктория. – Я очень верю, что мы вернемся в родной город, отремонтируем наш домик, посадим садик и будем жить – не тужить на старости лет… Лишь бы Россия скорее победила…

Супругам очень нравятся стихи безвестного автора с ником «Подписчик», которые они нашли в бахмутском чате:

Белым снегом покрылась вся земля,

Ледяной ветрище завывает.

Там руины. Родина моя.

Снимите шапку, кто Артемовск знает.

Не поставят на колени они нас

И не сломят волю у народа

Мы – непокорившийся Донбасс,

И для нас важна наша свобода.

Там, в развалинах, где плач стоит и стон,

Прах погибших к мщению взывает.

Колокольный раздаётся звон.

Снимите шапку, кто Артемовск знает…

«Верю, что наш город возродится из пепла, – повторяет Виктория. – Крест поставлен – значит, начало возрождению положено».