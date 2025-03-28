«Снимут последнюю шкуру»: украинский политолог о жизни после войны
Из-за кабальных соглашений с США Украина лишится единственных источников дохода, и после войны её ждёт нищенское существование.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий поинтересовался, чем закончится эпопея с передачей украинских недр США
«Вся эта эпопея, которая уже долго тянется с соглашением по полезным ископаемым, она чем закончится?» – спросил ведущий. «Она закончится такой неоколонизацией. И заметьте, потому что теперь оно разрослось уже до 40 страниц очень объемного документа, и включает в себя не только редкоземельные металлы. Хотя я считаю, что это равносильно золоту.
Но там идет речь о энергетической инфраструктуре, атомных электростанциях, о портовой инфраструктуре. То есть все, что то-то немного, что способно какой-то генерировать доход», – сказал Золотарев.
«А доход – это бюджет Украины. Поэтому не удивляйтесь, если уже Зеленский подписал плюс 40 гривен с пачки сигарет, полиция устанавливает новые камеры. У вас не только дыры в карманах прогрызут, но и снимут последнюю шкуру.
Экономически все выглядит очень грустно. Даже если поставить в себя позицию другого украинца, как ему будет? Ему жить будет намного тяжелее, намного беднее по сравнению с тем, что было еще 5-10 лет тому назад. В 90-е говорили, что через 10 лет мы будем жить как французы, потом при Ющенко говорили, что через 10 лет будем как поляки, а потом Саакашвили пошутил, что через 10 лет мы будем жить как при Януковиче. Увы, как при Януковиче мы тоже жить не будем через 10 лет», – жаловался политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: