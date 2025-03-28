Из-за кабальных соглашений с США Украина лишится единственных источников дохода, и после войны её ждёт нищенское существование.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, чем закончится эпопея с передачей украинских недр США

«Вся эта эпопея, которая уже долго тянется с соглашением по полезным ископаемым, она чем закончится?» – спросил ведущий. «Она закончится такой неоколонизацией. И заметьте, потому что теперь оно разрослось уже до 40 страниц очень объемного документа, и включает в себя не только редкоземельные металлы. Хотя я считаю, что это равносильно золоту. Но там идет речь о энергетической инфраструктуре, атомных электростанциях, о портовой инфраструктуре. То есть все, что то-то немного, что способно какой-то генерировать доход», – сказал Золотарев.