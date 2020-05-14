14.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Происшествия, Россия
Просмотров:

Снижается прирост зараженных. ВОЗ увидела позитивные тренды в России


В России снижается ежедневный прирост людей, инфицированных коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правде» рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я смотрю тренды. И в последние десять дней что мы видим? Снижается ежедневный прирост. Что такое прирост? Это число новых случаев к общему числу заболевших. И тогда получается процент, который впервые начал снижаться десять дней назад. Тогда я первый раз сказала об этом, как осторожный оптимист. Сейчас я даже меньше осторожничаю», – отметила представитель ВОЗ.

По ее словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от инфицированных людей, которые могут передавать вирус.

«Если они сейчас будут под надзором, то мы будем и дальше видеть снижение прироста зараженных», – говорит Вуйнович.

Она также добавила, что после ослабления глобальных антикоронавирусных мер важно продолжать соблюдать меры индивидуальные, например, социальную дистанцию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть