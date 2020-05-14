Снижается прирост зараженных. ВОЗ увидела позитивные тренды в России

14.05.2020, Москва, Олег Кравцов

В России снижается ежедневный прирост людей, инфицированных коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правде» рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

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«Я смотрю тренды. И в последние десять дней что мы видим? Снижается ежедневный прирост. Что такое прирост? Это число новых случаев к общему числу заболевших. И тогда получается процент, который впервые начал снижаться десять дней назад. Тогда я первый раз сказала об этом, как осторожный оптимист. Сейчас я даже меньше осторожничаю», – отметила представитель ВОЗ.

По ее словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от инфицированных людей, которые могут передавать вирус.

«Если они сейчас будут под надзором, то мы будем и дальше видеть снижение прироста зараженных», – говорит Вуйнович.

Она также добавила, что после ослабления глобальных антикоронавирусных мер важно продолжать соблюдать меры индивидуальные, например, социальную дистанцию.