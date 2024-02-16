Снижение помощи Киеву на Западе забалтывают комплиментами украинцам и страшилками о русских боевых спутниках

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Трезвомыслящие наблюдатели в Киеве фиксируют всё больше сигналов, свидетельствующих о том, что Украина в 2024 году не получит от Запада военную помощь в прежних объемах.

Это, конечно же, и уход на каникулы до начала марта палаты представителей США, так и не проголосовавшей за новый транш для Украины. В цепочку событий можно включить и недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина может сама производить нужные ей дроны– это не только комплимент Киеву, но и свидетельство того, что ЕС не в силах выполнить обещания по поставкам оружия.

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«Украине не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», – заявил Боррель по итогам недавнего визита в Киев.

Еврочиновник пообещал, что до конца года Украина получит от ЕС 1 млн артиллерийских боеприпасов.

Что такое один миллион снарядов на год? Военный обозреватель Борис Рожин ранее указывал, что Германия в 1917 году произвела 108 млн снарядов, в 1918-м это число выросло до 121 млн. В 1942 году в СССР было произведено 73,4 млн артиллерийских выстрелов, через два года это число составило 94,8 млн.

По мнению экономиста, полковника ФСБ в отставке Андрея Паршева, заявления Борреля – попытка скрыть неспособность ЕС обеспечить Украину нужным числом боеприпасов – хотя о том, что Запад полностью «сливает» Киев, конечно, речи пока не идет.

«В данном случае не идет речь о том, что нынешний киевский режим кто-то собирается оставить без поставок – другое дело, что надо понимать, что как бы не были хороши дроны, они не заменяют другие средства – артиллерийские снаряды в первую очередь. Некоторая усталость тут чувствуется в связи с тем, что экономика Европы переживает не лучшие времена, там все трезво понимают, что разворачивать еще какие-то военные производства не по силам. Ну и есть такая составляющая, что существует неясность, а чего в данном конфликте Европа и США вообще хотят добиться, какой для них конечный позитивный результат. Поэтому можно рассматривать заявление Борреля как некий отход от более ранней жесткой позиции. В этом плане в США явно наблюдается смена вектора, когда тема Украины отодвигается в сторону новой темой насчет российских «спутников-убийц» и вывода ядерного оружия на орбиту», – заявил Паршев в комментарии «ПолитНавигатору».