Снос памятника Екатерине II в Одессе: Кто стоит за провокаторами

09.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Реакция обывателя на повадки наци-питекантропов в Одессе напоминает реакцию британских ханжей на первых панков: «Зачем ты, егоза такая, королевскому гвардейцу в шапку насрал?». Так сразу ж ведь непонятно, не очевидно — зачем?

Вот объявили в Одессе траур по Жванецкому. А нацики против. Против чего — что родился в Одессе? Ну странно же, да?

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Или пошли в атаку на памятник основательнице Одессы Екатерины II, потребовав (у кого — летающего макаронного монстра?) изваяние снести, а взамен воткнуть фигуру украинского писателя и политика Ивана Липы. «ХЗ кто это», — скажет вам любой одесский прохожий, если внезапно остановить его на улице. Таковы реалии и «какая-то Липа» посреди Екатерининской площади — ровно то же, что, в общем, и панк в шапку.

Но если серьезно, то панк-движ появился как протест против буржуазного лицемерия, а украинские питекантропы выступают против прописных истин вообще, уровня «Солнце встает на востоке». Абсурд? А вот поройтесь в памяти, и сами поймете, что если абсурд, то значит это точно кому-то выгодно. Кому в данном случае?

Через неделю в Одессе второй тур мэрских выборов и многократное повторение о «вписанном золотыми буквами в историю Одессы» Жванецком и историческом наследии императрицы приблизит его участников к долгожданной победе.

То, что во второй тур вышли бывшие регионалы — Геннадий Труханов, действующий мэр Одессы, и нардеп Николай Скорик, меня даже не радует — я это воспринимаю как данность, естественное положение вещей. Одесса не могла проголосовать за нацистов и френдли нацистов.

Но могут ли фавориты избирательной гонки дать их наивным избирателям тот самый «русский мир», на который они надеются?

Если начнут отстаивать Жванецкого с Екатериной, то да. Уж воздуха-то им точно не жалко! Мемориальных мест Жванецкому в Одессе и так много, включая даже бульвар его имени, а то, что Екатерине стоять-не перестоять — не просто факт и торжество здравого смысла, но даже решение суда «именем Украины».

Это из той же оперы, что снег выпадет, и кандидаты в мэры ринутся кормушки для синичек спасать, а не выпадет, бороться с глобальным потеплением. То есть разобрались, кому выгодно.

Чего не скажешь о памяти жертв массового убийства 2 мая, когда одесситы в надцатый раз воссоздают мемориал погибшим, нацисты над ним глумятся, а политики и хозяйственники происходящее игнорируют.

Что же касается Екатерины, то это вообще беспроигрышный вариант. Напомню, что восстановили Памятник основателям Одессы при антагонисте Труханова-Скорика экс мэре Эдуарде Гурвице. Ну, так вышло — скульптуры вылиты, деньги вбуханы, а тут майдан, Ющенко, ульи, хаты, херня собачья — кто ж знал? А у Гурвица ж какой электорат — вымирающий, который помнил, что в девяностые он транспорт бесплатным сделал (ничего, что тот развалился и не ходил), и если сто справок, что ты не олигарх, собрать, то Гурвиц раз в год буханкой дешевого хлеба угостить мог, на скамейках вокруг Екатерины сидеть разрешал, не облагая оброком, лампочки там горят — лучший же мэр! Ну как такому электорату объяснить, что красивейшую в Европе площадь вдруг «гэть!», тем более, когда «русская императрица» произносить не велено? Поэтому хитрый Гурвиц объяснил «это как в Европе» и попросил своего кореша Диму Корчинского устроить на открытии памятника «восстание», которое сам же и «подавил», красава. И я прекрасно помню, как братчики стояли у памятника с еще не сдернутым полотном, кричали в телефон «Ну що, Дмытро, запалюваты?» и кидали по отмашке дымовые шашки. Понятное дело, что и цирк с кОзаками был срочно организован, которые ходили с плакатами «Катька сука и проститутка» и мыли в фонтане Пушкина навозные сапоги.

То есть все, как сейчас — опять митинг, опять какая-то организация «Деколонизация Украины» (декоммунизации мало) требует «забрать Екатерину на свалку истории», чтобы «избавиться от всех проявлений русского влияния», дымовухи кидает.

Кстати, знаете, почему в одесском зоопарке у вольера с табличкой «Серый украинский скот» (просто коровки) посетители всегда ржут? Да потому, что ассоциация сразу возникает с такими вот патриотами, активистами, декоммунизаторами и деколонизаторами, как эти, создающиеся под пиар-акции светочей «русского мира».

Да, а после открытия памятника пошло многолетнее бодание цивилизации и «полоныны» в судах — Ассоциация казацких обществ «Сич» подала иск на памятник. «Более десяти лет у нас были судебные тяжбы с теми, кто был не согласен с установкой в Одессе памятника основателям Одессы. Я считаю, что в этом деле была принципиальная позиция мэрии, юридический департамент боролся от имени города, и Верховный Суд Украины поставил окончательную жирную точку в этом вопросе, признал, что памятник установлен законно, и отклонил требования о переносе памятника. Мы сняли напряжение, спор решен цивилизованно», — заявил год назад мэр Труханов.

Так что недавняя акция, на которой «серый украинский скот» собирал какие-то подписи (крестики?) и составлял акты о нарушении здравого смысла (больные в палате заземлились о батарею и решили свергнуть психиатра) — это смешно, а не страшно, как преподносят российские СМИ — страх в другом.

Но прежде скажу — вряд ли кто тронет памятник. Я даже про суд уже молчу, как последнюю инстанцию. Но могу привести еще один пример из эпохи Гурвица. А он, кто забыл, еще до всякой декоммунизации снес памятник Ленину с Куликова поля — варварски, ночью, в рамках самодеятельности. Но коммунисты подали в суд и выиграли! «Вернуть Ленина взад, — постановил суд, — только деньги на это изыщите сами». Но не захотели «товарищи» скинуться тогда мерседесами и золотыми унитазами. А уж на демонтаж целой Екатерининской площади кто денег даст, вы не думали? А какой скульптор, даже самая конъюнктурная рукожопина, изваяет того Липу? Ребят, за что — за идею? Забудьте. На выборах побеждает бабло.

Жаль на этом фоне смотреть, как преподносят информацию российские СМИ — «опять разбушевались нацики». Это не так. Не может разбушеваться тот, кого на выборах «недолайкали аж до 0,1% (помним про всепобеждающее бабло).

Жаль на этом фоне смотреть, как ссорятся друг с другом хорошие, но наивные люди — «Труханов молодец, не даст Жванецкого и Екатерину в обиду!», «Нет, вон нацики за вашего Труханова», «Уж лучше за Скорика, если нацисты за Труханова»…

Да тут, как говорится, все течет, все меняется, и только линия поведения у мэров-хозяйственников и бывших членов Партии регионов непоколебима, как бетон и железо. Ведь все знают, что если до войны перед облгосом в Одессе с особым слюнотечением митинговала «Свобода», значит, в те самые минуты с трибуны вопил ныне порошенковец, а в прошлом регионал Лешик Гончаренко о «великом русском языке — языке наших дедов, выигравших войну», и никакую ни Вторую мировую, а Великую Отечественную. А свободовцы получали себе 30 гривен за пикет и шли с бульонным кубиком и пивом «Рогань» под стать домой.

Я также знаю, что в случае чего все эти хорошие наивные люди примчатся Екатерину спасать, кто как сможет. И я приду. И инертные приползут. И какой-нибудь честный и убежденный Федя Иванов отгребет по башке от нациков, умоется кровавыми слезами, но с чувством «Я за Гену (Николашу — не важно), потому что он тоже за кусок камня». А потом пойдет гвоздичку к Дому профсоюзов положит, где сожгли одесситов, и лампадку зажжет — не «на камеру», как Труханов по Жванецкому, а для себя, для истории, для нас, сам.

Так и победит «русский мир» в Одессе, это уже понятно — только у одесситов без кавычек, а у кандидатов — с кавычками. Жаль.

Так и просится добавить — светлая память! Ему. Русскому миру. В Одессе.