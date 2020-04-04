Снос памятника маршалу Коневу: Оскорбление не только России, но и Украины

04.04.2020, Москва, Михаил Рябов

В пятницу, несмотря на протесты России и общественности, в столице Чехии властями городского района Прага-6 был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. Конев известен как руководитель ряда важнейших операций в ходе Второй мировой войны – участвовал в битве за Москву, в Курской битве, штурме Берлина, освобождал Прагу. Инициатором сноса монумента стал районный староста Ондржей Коларж, который съязвил, будто у скульптуры Конева не было маски, необходимой во время эпидемия коронавируса.

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«Произошедшее вызывает глубокое возмущение. Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя в том числе Праги, Освенцима и Терезина. В то же время в посольство России в Чехии поступают многочисленные обращения неравнодушных чешских граждан с осуждением акта «муниципального вандализма», – говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве обещают, что инцидент «не останется без соответствующей реакции российской стороны», передает корреспондент «ПолитНавигатора». МИД Чехии в ответ выразил протест российскому послу, заявив, что памятник будет перенесен в один из музеев, и это, якобы, является внутренним делом чешской стороны.

Российский журналист Эдвар Чесноков, изучивший биографию инициатора сноса памятника Коневу, рассказывает интересные подробности:

«Психологический портрет Коларжа — нарцисс с эдиповым комплексом, который за счёт эпатирующих поступков стремится «оставить след в истории» (хотя бы кэша гугла) и выйти из тени отца.

Отец – известный дипломат Пётр Коларж, работал послом Чехии в США, потом в России. Поддерживал размещение американской радарной системы ПРО/ПВО в Чехии. Критиковал высшее руководство Чехии, включая Земана. Видный деятель пражского фонда «Европейские ценности» (продвигает либерализм, атлантизм).

И отец, и сын работали с Карлом Шварценбергом — экс-главой МИД Чехии и экс-сенатором от района Прага-6. Установку памятника дальней родственнице Шварценберга, императрице Марии-Терезии, финансирует администрация района Прага-6 во главе с Ондржеем Коларжем.

Все они – и 36-летний Ондржей Коларж, и 57-летний Петр Коларж, и 82-летний фон Шварценберг – входили в т.н. «Комитет по Противодействию Русской Агрессии», – сообщает Чесноков.

Интересно, что на события в Праге отреагировала и оппозиция на Украине, к которой маршал Конев имеет прямое отношение. Однако Владимир Зеленский предпочитает хранить молчание.

«Во время карантина не только принимают позорные законы по ночам, но и сносят памятники. В Праге не стало памятника маршалу Василию Коневу. Тому самому, который с весны 1944 года командовал 1-ым Украинским фронтом. Владимир Зеленский вспоминал именно про этот фронт во время выступления в Польше на 75-летии освобождения концлагеря Аушвиц.

1-ый Украинский фронт освободил почти половину Украины, часть Польши, штурмом вместе с 1-м Белорусским фронтом взял Берлин, а затем спас 25.000 чехов в ходе Пражского восстания. Может президент поручит МИДу выступить с нотой протеста? Ведь это был памятник не только Маршалу, но и каждому солдату и офицеру 1-го Украинского фронта», – пишет в своем блоге экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Покинувший Киев после Евромайдана тележурналист Максим Равреба полагает, что в демонтаже памятника Коневу нет ничего неожиданного.

«Ребята, ну а чего вы от них ждете? Они воевали против нас на Германской войне. Они напали на нашу страну изнутри, подняв мятеж и разожгли Гражданскую войну. Они легли под Адика, целовали его в самую дырочку, передали ему свои танчики, а когда Адик напал на нас штамповали для него пули для ваших, собственно говоря, дедов.

Когда британские диверсанты завалили Гейдриха, они помогали ловить этих самых диверсантов. Когда пришла Красная армия, они быстро переобулись и имитировали бурное сопротивление. Потом они взялись за своих соседей-немцев. Выгоняли их из своих домов, грабили их до нитки, депортировали со своей земли, насиловали женщин и детей. Изнасилованных немок, немцев и их домашних животных, они потом приписали Красной армии. При первом же шухере они устроили Пражскую весну и еще что-то там бархатное.

Потом снова легли под немцев. И устроили у себя хазу для русофобов и «радио свобод». Чего вы на них пузыритесь? Они никогда не были нашими друзьями. Они всегда были врагами», – считает Равреба.

С ним согласен российский телеведущий Андрей Медведев.

«На суде в Нюрнберге фельдмаршала Кейтеля спросили про 1938 год. Был бы захват Судет, если бы западные державы поддержали Чехословакию? Кейтель сказал – конечно, нет. Германия не была достаточно сильна с военной точки зрения.

Да и вообще весь генералитет Вермахта понимал в 38-м, что, если чехи начнут войну, то немцы умоются кровью. У Чехословакии была неплохая армия, отличные укрепления на границе. Но чешские политики просто испугались воевать. Да, Запад их предал. Но так он и нас предал в 41-м, и что? Мы воевали. Они струсили.

Чехи, по сути, предали даже память Карела Павлика – командира 12-й пулеметной роты, единственного офицера, который вступил в бой с Вермахтом. Кстати, во время боя в Чаянковых казармах, его бойцы очень серьёзно накидали немцам. Так вот в Праге нет памятника Павлику. И в Чехии вообще нет. Есть кенотаф в небольшом городе, доска на доме, где он жил. И всё. Память о нем практически стёрта.

Струсили в 38-м, всю войну кормили немцев, делали им оружие.

Сегодня трусливо, с шутками-прибаутками, снесли памятник маршалу Коневу, который их, трусов освобождал. У меня к чехам даже особо вопросов нет. Они в рамках своей традиции поступили.

У меня к нам вопрос. Точнее просьба. Давайте памятник заберём в Россию. Мы же своих не бросаем. Чехи его куда-то хотели вроде переустановить. Но трусам памятники героям не нужны. Обойдутся», – комментирует Медведев.