Снос памятника маршалу Коневу в Праге не обошелся без американцев

14.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Заключение для обоснования сноса монумента маршалу Коневу в Праге готовила американская консалтинговая компания.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно, они противоречат договору с Чешской Республикой 1993 года, который содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников, уходу, обязательства по обеспечению доступа к ним, и заявления чешских властей, что договор нарушен не был, они, конечно, от лукавого.

Я обратил внимание на заявление президента Чехии Земана, который сказал, что это «глупо и смешно» – то, что было сделано с этим памятником. Смешного здесь, честно говоря, мало, но то, что тем самым были подорваны договорённости, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет, этот факт остаётся фактом.

Нас заверяют, что этот памятник являлся муниципальной собственностью, но мы твёрдо знаем, что это не так, потому что до сноса этот памятник состоял в республиканском реестре в качестве объекта, и мы исходим из того, что вопрос может быть урегулирован исключительно в соответствии с положениями упомянутого договора», – заявил Лавров.

«Выяснилась небезынтересная деталь: как вы знаете, решение принимал муниципалитет Прага-6, который возглавляет господин Коларж. Так вот, отец этого господина Коларжа был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, послом в США и России, а сейчас подвизается советником американской консалтинговой компании, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключения для обоснования для сноса монумента.

Думаю, эта деталь небезынтересна. Но мы будем добиваться полного выполнения обязательств чешских коллег по договору 1993 года и очень надеемся, что они осознают риски дальнейшего усугубления этой ситуации», – рассказал глава МИД РФ.