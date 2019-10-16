Снова без воды: на Луганщине обесточивание водоканала за долги стало традицией

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В контролируемой правительством части Луганской области снова обесточат Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 168 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “Луганское энергетическое объединение” в Facebook.

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“(В пятницу – ред.) 18 октября состоится обесточивание от энергоснабжения Лисичанскводоканала. Долг, признанный решением суда, составил более 168 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 143 млн 320 тыс. грн – это за активную электроэнергию, а 24 млн 837 тыс. грн – штрафные санкции.

Напомним, 19 августа без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика.