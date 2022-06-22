Снова денег не хватило: набережную Коктебеля сделают поскромнее

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Набережную Коктебеля сделают проще и дешевле.

Об этом в прямом эфире на совещании Совмина по проблемным вопросам Феодосийского региона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Набережную Коктебеля делаем, но дорогостоящие конструкции, которые поселок не сможет содержать и обслуживать излишние элементы, надо исключить», – подчеркнул он.

Изменения в проект реконструкции Минстрой Крыма внесет в течение недели. Это касается фонтанов, архитектурного декора, деревянных помостов и конструкций. Начало строительства привязано к готовности канализационных сетей в поселке – как только подрядчик завершит прокладку самотечных коллекторов к прибрежной зоне и закончит монтировать насосные станции для перекачки стоков на очистные, можно приступать к ремонту.

Но прежде с набережной придется снести 40 торговых точек и кафе, которые с украинских времен признаны самостроями, но продолжают работать. Как и временные ярмарочные площадки на арендованной земле, где нет платы за торговые места. Объекты недвижимости и земельные участки для реконструкции будут выкуплены, поскольку ширина променданой зоны должна увеличится. Ее общая площадь составит 11,5 га, протяженность около 2 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2024 года.

Первоначально набережную Коктебеля планировали сделать образцово-показательной к лету 2018 года. Но начало ремонтных работ сдерживало строительство центральной канализации, которой в поселке нет, и десятилетия стоки сбрасывали в линевку и русла речек.

К строительству планировали приступить в 2020-м. Но по каким-то причинам госконтракт с проектировщиком был расторгнут, и работы сдвинули на лето 2021-го. К этому сроку провести самотечные канализационные коллекторы к набережной подрядчик строительства очистных в Коктебеле не успел, срок выхода строительной техники в променадную зону вновь сдвинули.

Напомним, строительство центральной канализации в Коктебеле, на которую федеральный бюджет выделил 1,5 миллиарда рублей, должно завершиться в мае 2023 года.