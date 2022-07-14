Снова мирные переговоры с Украиной? Нет – только безоговорочная капитуляция!

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Новости Украины

В последнее время в среде геев, «прогрессивных» блогеров, «демократических» журналистов и прочих «людей с хорошими лицами» начало раздаваться шамканье с требованием к российским властям – вернуться к мирным переговорам.

Последний раунд российско-украинских переговоров прошёл 22 апреля, получив лавину критических отзывов со стороны российской общественности, поскольку было невооружённым глазом видно, что обе стороны представлены людьми без каких-либо серьёзных полномочий, но украинская делегация старалась максимально затянуть «режим тишины», выдвигая несуразные требования, чтобы дать частям ВСУ и нацбатов на фронте долгожданную передышку.

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Окончательно обессмыслило переговорный процесс ультимативное требование Зеленского встретиться с Путиным, чтобы обсудить единственную повестку – прекращение спецоперации. «Больше обсуждать нечего», – добавил унылый клоун.

Учитывая, что Вовочка – зиц-председатель, ходящий на коротком поводке вашингтонских хозяев, было понятно, что ему поручили саботировать любые конструктивные переговоры, требуя от российской стороны неприемлемых уступок.

И вот теперь, когда союзные силы полностью освободили ЛНР от бандеровской оккупации, ведут успешное наступление на Артёмовск и Славянск, отбивают все попытки ВСУ контратаковать наши войска в Херсонской и Запорожской области, российская пятая колонна как по команде начала требовать немедленного заключения мира с Украиной.

Громче всех бухтят «экспертные» блогеры-урбанисты Варламов и Кац. Варламов, понимаете ли, не видит причин для начала спецоперации, как ранее не видел массовых убийств мирных жителей Донбасса под видом «АТО» и прочих «подвигов» постмайданной «влады».

Кореш Варламова, Максим Кац, выросший в Израиле и имеющий израильское гражданство, мутит воду в бложиках, подбивая российских читателей «бросать всё и выходить на площади», опять же, из родной Израиловки.

В скобках заметим, что Кац в 2016 году стал стипендиатом Chevening Scholarship, раздаваемой прихлопнутым в России за нелегальную деятельность «Британским советом», учился в магистратуре университета Глазго на факультете социальных и политических наук, фактически выступая агентом иностранного влияния.

К диалогу с укронацистами также призывает сынок олигарха Виктор Найшуллер, выросший в Лондоне, учившийся в Нью-Йорке и даже засветившийся в Голливуде «кинорежиссёр, продюсер и сценарист», имеющий отдалённое отношение к России.

Вновь начал истерить бывший мэр Екатеринбурга и крайне одиозный тип Евгений Ройзман, назвавший процесс денацификации «национальным позором» и «убийством братского народа».

Вместе с варламовыми, ройзманами и кацами о прекращении огня загундели профессиональные «украинские патриоты», демаскирующие «миротворческую» активность российской пятой колонны. Им вторят, что характерно, и российские «всепропальцы», регулярно каркающие о «захлебнувшемся наступлении».

С «укропом» всё понятно. За неимением «пэрэмог» на поле боя, им приходится топить за перемирие, которое они могли бы предъявить согражданам. Ибо после хвастливых заявлений на камеру, как ловко и быстро они разобьют клятых москалей, успехами на поле боя похвастаться нельзя: «захысныкам» не удалось самостоятельно отбить ни одного населенного пункта, тогда как у всех на виду – стремительный драп ВСУ с огромными потерями из Лисичанска и Северска.

«Миротворцы» особенно напирают на тот факт, что союзные войска ведут медленное наступление, объясняя его «усталостью от войны и огромных потерь».

В помощь им на днях выступили «эксперты» CNN, заявившие, будто «две усталые армии не могут переломить ситуацию в Донбассе». Намёк ясен: устали, не можете переломить ситуацию в свою пользу – договаривайтесь.

На самом деле, союзные войска наступают в Донбассе с мощью и неумолимостью асфальтоукладчика, перемалывая в день сотни «хэроев» и горы импортных вооружений. Посему – только украинская сторона крайне заинтересована в приостановке боевых действий, «режиме тишины» и тому подобных «шагах доброй воли» для пополнения обескровленных частей живой силой, техникой и боеприпасами, а заодно накопить побольше западного оружия.

«Мирные инициативы» никак не вяжутся с воинственными заявлениями украинского руководства, регулярно выпрашивающим всё более и более мощные вооружения у США и союзников, объявляют большое контрнаступление и даже намекают на некий ударный кулак не то в миллион, не то в миллион семьсот тысяч штыков, собранный на юге Украины.

Непонятно только, где именно укрыты эти огромные силы. Не иначе, по сусличьим норам николаевской степи.

Понятное дело, что общей обстановки на фронте для киевского режима желаемое перемирие не изменит, однако оно даёт лазейку для создания пропагандистских картинок Западу: гляньте, ваши «три топора», «цезари», «крабы» и «хаймарсы» оправдали возложенные надежды – москали в нокдауне, шлите ещё!

России, её армии и обществу остановка наступления невыгодна. Противник сильно измотан, его войска не могут достичь боевого слаживания и, как жалуются натовские консультанты ВСУ, хлопцы неспособны нормально оперировать присланными вооружениями и толком использовать сливаемую им разведывательную информацию, в результате чего к украинским расчётам ствольных и реактивных западных систем приходится приставлять натовских (американских) офицеров, как к каким-нибудь папуасам.

Если дать противнику передышку, то новые сражения будут ещё более трудными и унесут больше жизней наших солдат.

Судя по последним сообщениям, на Западе всерьёз обеспокоены скорым выходом русских войск на левый берег Днепра, за которым должно начаться польское вторжение в Западную Украину и, возможно, натовская возня вокруг Одессы, которая «не должна отойти к России», чтобы ошмётки вассальной Украины сохранили за собой побережье Чёрного моря.

Врагу нельзя давать опомниться – ВСУ должны харкать кровью до полного издыхания или капитуляции режима. Время работает на нас, и ставить его на паузу, как в шахматной партии – категорически неприемлемо. А если Зеленский со своей камарильей хочет переговоров, то они должны проводиться в духе маршала Жукова – не останавливая ударов по противнику и с единственным требованием – безоговорочной капитуляцией.